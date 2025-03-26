JULIEN SANTINI – LE CEPAC SILO Marseille

JULIEN SANTINI Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM PRESENTE :« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13