JULIEN SANTINI – LE TRAM Maizieres Les Metz

JULIEN SANTINI Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

LE TRAM 1 AV MARGUERITE DURAS 57280 Maizieres Les Metz 57