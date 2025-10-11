JULIEN SANTINI – L’EMBARCADERE Aubervilliers

JULIEN SANTINI – L'EMBARCADERE Aubervilliers samedi 11 octobre 2025.

JULIEN SANTINI Début : 2025-10-11 à 20:00. Tarif : – euros.

L’EMBARCADERE en accord avec LA TINY TEAM présente : JULIEN SANTINI« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93