JULIEN SANTINI – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

JULIEN SANTINI Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : JULIEN SANTINI« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace. Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »Mention : en accord avec La Tiny TeamPMR : billetterie@lesdernierscouches.com

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63