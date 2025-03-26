J9UEVE – LA CARRIERE St Herblain

J9UEVE Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC PEDRO BOOKING : J9UEVEJ9UEVENé au cœur vibrant du 14ème arrondissement de Paris, J9ueve est bien plus qu’un artiste : il est une onde de choc, une voix authentique qui transcende les frontières de la capitale. Avec une énergie brute et une audace désarmante, il transforme des fragments de rue en hymnes intemporels, mêlant mélodies envoûtantes et punchlines acérées. Dans son univers, chaque mot résonne, chaque note raconte, dessinant un tableau aussi intime qu’universel.L’année 2023 a marqué un tournant dans sa carrière. Lors de son passage remarqué à La Cigale et à L’Olympia, il a conquis le public par son charisme magnétique et son phrasé captivant, affirmant son rôle de figure montante. Ces performances n’étaient pas de simples concerts, mais de véritables immersions dans son univers, où l’authenticité et la puissance sonore dominaient.En 2025, J9ueve s’apprête à repousser les limites avec une tournée inédite qui promet d’être un véritable voyage sensoriel. Chaque date sera pensée comme une expérience unique, une communion brute et sincère avec le public. Préparez-vous à des moments inoubliables, car cette tournée s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de l’année.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARRIERE 2 bis Rue du Souvenir Français 44800 St Herblain 44