Julien Stella : Atrium – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes mardi 15 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-15 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Jazz captivant Chez les Étrusques, puis dans la Rome antique, l’Atrium était le cœur de la maison, un lieu d’accueil et de mémoire. Aujourd’hui, à travers la musique de Julien Stella, il devient une invitation à une expérience musicale teintée de couleurs universelles, entre créations et traditions, où le voyage reste un mystère à apprivoiser. Avec les talentueuses Marie-Suzanne de Loye à la viole de gambe et Lina Belaïd au violoncelle, il explore un répertoire libre, où les cultures se rencontrent : rythmes d’Arménie, échos bretons, accents sud-africains, influences gréco-turques. Une mosaïque sonore nourrie d’improvisations et d’esthétiques entremêlées. Ensemble, les musiciens racontent avec générosité un récit de vie émouvant, poétique et empreint d’humanité. Julien Stella : composition, clarinette, clarinette basseMarie-Suzanne de Loye : viole de GambeLina Belaïd : violoncelle Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/