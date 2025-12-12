JULIEN STRELZYK DANS SANTE – COMEDIE DE METZ Metz

JULIEN STRELZYK DANS SANTE Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital… Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! Le Saviez-vous? Meilleur spectacle catégorie humour du festival off d’Avignon 2019 élu par le public. Vu en 1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57