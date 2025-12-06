JULIEN STRELZYK DANS SANTE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

JULIEN STRELZYK DANS SANTE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg samedi 6 décembre 2025.

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital.Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le Strelzyk, contenant du Paracétrodrôle.Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier De Benoist, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.Prix du public au Festival Off d’Avignon 2019 Meilleur Spectacle Catégorie Humour

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67