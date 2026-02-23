Julien Strelzyk France vs Luxembourg Round 2 (Rodage)

Metz Moselle

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

On pensait avoir fait le tour.

En réalité, ce n’était que le premier round.

Dans France vs Luxembourg Round 2, Julien revient sur le ring et s’attaque aux vraies tensions entre les deux pays

travail, argent, culture, sport… et surtout la vie des frontaliers.

Un spectacle plus incisif, plus personnel, toujours drôle et bienveillant.

Parce qu’entre la France et le Luxembourg, c’est une grande histoire d’amour…

même quand le combat est serré.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

We thought we’d come full circle.

In reality, it was only the first round.

In France vs Luxembourg Round 2, Julien gets back in the ring and tackles the real tensions between the two countries:

work, money, culture, sport? and, above all, the lives of cross-border commuters.

A more incisive, more personal show, always funny and caring.

Because between France and Luxembourg, it’s a great love story?

even when the going gets tough.

