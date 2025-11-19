JULIEN STRELZYK – L’ARGENT IMMOBILIER – JULIEN STRELZYK – L ARGENT IMMOBILIER – THEATRE A L’OUEST Caen
JULIEN STRELZYK – L'ARGENT IMMOBILIER – THEATRE A L'OUEST Caen jeudi 19 février 2026.
JULIEN STRELZYK – L’ARGENT IMMOBILIER – JULIEN STRELZYK – L ARGENT IMMOBILIER Début : 2026-02-19 à 21:00. Tarif : – euros.
Après avoir galéré avec l’immobilier, Julien a voulu comprendre : il s’est infiltré dans une agence immobilière et dans une étude notariale. Résultat ? Un spectacle où il décortique le monde de l’immobilier… sans passer par le syndic ! Agent ou mandataire ? Mariage ou emprunt ? Crémaillère ou crémation ? Venez rire de tout ça et repartez peut-être avec les clés de la salle !
THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14