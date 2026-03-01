Julien Vinh couronne Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Julien Vinh couronne

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 20:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça ! Un lieu hybride où l’essentiel est de vivre un tas d’émotions !

Ce spectacle fait écho à cette nouvelle génération qui souhaite être libre, choisir sa vie et en même temps, tout faire pour rendre fier les parents.







Couronne est un spectacle de pur stand-up, pendant plus d’une heure, Julien Vinh raconte sa vie de son l’enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion la scène. Julien commence son spectacle par vous proposer la réflexion suivante notre vie à tous est une partie d’échec, au début, on est un pion et puis en avançant coup par coup dans nos projets de vie, on devient la personne qu’on veut être, comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above! A hybrid venue where the main thing is to experience a whole host of emotions!

L’événement Julien Vinh couronne Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille