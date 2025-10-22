Julien Vinh dans « Couronne » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Julien Vinh dans « Couronne »

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 20h30.

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 20h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-12-17

2025-10-22 2025-12-17

Ce spectacle fait écho à cette nouvelle génération qui souhaite être libre, choisir sa vie et en même temps, tout faire pour rendre fier les parents. Un spectacle de pur stand-up, pendant plus d’une heure.

Julien Vinh raconte sa vie de son l’enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion la scène.

Couronne est un spectacle de pur stand-up, pendant plus d’une heure, Julien Vinh raconte sa vie de son l’enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion la scène.



Julien commence son spectacle par vous proposer la réflexion suivante notre vie à tous est une partie d’échec, au début, on est un pion et puis en avançant coup par coup dans nos projets de vie, on devient la personne qu’on veut être, comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix.

Dans le jargon des joueurs d’échecs, on appelle ça, aller à la dame car naturellement, on choisit de transformer son pion en une dame, la meilleure pièce de l’échiquier, qui symbolise le pouvoir, la Couronne.



Julien Vinh est fier de représenter le marseillais du centre ville, aux cheveux bleus, à l’accent chantant et fan de l’OM que vous connaissez peut être des réseaux sociaux. Cependant les thématiques qu’il aborde sont plus sérieuses sa famille, sa foi, ses études d’ingénieur…

Julien Vinh incarne ainsi sur scène, le moqueur, taquineur, piquant marseillais mais aussi le touchant et introspectif métisse italien-vietnamien.



Venez le découvrir ! Bonne humeur exigée. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show echoes the new generation’s desire to be free, to choose their own lives, and at the same time to do everything they can to make their parents proud. A pure stand-up show, lasting over an hour.

German :

Diese Show ist ein Echo auf diese neue Generation, die frei sein will, ihr Leben selbst bestimmen und gleichzeitig alles tun möchte, um die Eltern stolz zu machen. Eine reine Stand-up-Show, über eine Stunde lang.

Italiano :

Questo spettacolo fa eco al desiderio delle nuove generazioni di essere libere, di scegliere la propria vita e, allo stesso tempo, di fare tutto il possibile per rendere orgogliosi i propri genitori. Uno spettacolo di puro stand-up della durata di oltre un’ora.

Espanol :

Este espectáculo se hace eco del deseo de las nuevas generaciones de ser libres, de elegir su propia vida y, al mismo tiempo, de hacer todo lo posible para que sus padres se sientan orgullosos. Un espectáculo de stand-up puro, de más de una hora de duración.

