JULIEN VINH dans ‘Couronne’ – THEATRE LE METROPOLE Paris

JULIEN VINH dans ‘Couronne’ Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

JULIEN VINH dans COURONNE Ce spectacle fait écho à cette nouvelle génération qui souhaite être libre, choisir sa vie et en même temps, tout faire pour rendre fiers les parents. Couronne est un spectacle de pur stand-up où Julien Vinh raconte sa vie de son enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion : la scène. Julien commence son spectacle par vous proposer la réflexion suivante : notre vie à tous est une partie d’échec, au début, on est un pion et puis en avançant coup par coup dans nos projets de vie, on devient la personne qu’on veut être, comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix. Dans le jargon des joueurs d’échecs, on appelle ça, aller à la dame car naturellement, on choisit de transformer son pion en une dame, la meilleure pièce de l’échiquier, qui symbolise le pouvoir, la Couronne. Julien Vinh est fier de représenter le marseillais du centre-ville, aux cheveux bleus, à l’accent chantant et fan de l’OM que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux. Cependant les thématiques qu’il aborde sont plus sérieuses : sa famille, sa foi, ses études d’ingénieur… Julien Vinh incarne ainsi sur scène, le moqueur, taquineur, piquant marseillais mais aussi le touchant et introspectif métisse italien-vietnamien. Venez le découvrir ! Bonne humeur exigée. Extraits presse : « Un des talents les plus prometteurs de la cité phocéenne » La Provence « Aisément reconnaissable avec ses improbables cheveux bleus, son accent prononcé et une cadence verbale déconcertante, il s’impose comme une figure montante du stand-up en France. » Toutma Magazine Artiste : Julien VINH Auteur : Julien VINH Metteur en scène : Julien VINH Durée : 55 MN

THEATRE LE METROPOLE 39 RUE DU SENTIER 75002 Paris 75