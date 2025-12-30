JULIEN VINH LE SOLO – PARIS Paris

JULIEN VINH Début : 2026-02-06 à 21:00. Tarif : – euros.

JULIEN VINHCe spectacle fait écho à cette nouvelle génération qui souhaite être libre, choisir sa vie et en même temps, tout faire pour rendre fier les parents. Couronne est un spectacle de pur stand-up, pendant plus d’une heure, Julien Vinh raconte sa vie de son l’enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion : la scène. Julien commence son spectacle par vous proposer la réflexion suivante : Notre vie à tous est une partie d’échec, au début, on est un pion et puis en avançant coup par coup dans nos projets de vie, on devient la personne qu’on veut être, comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75