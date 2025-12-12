Juliette Delas trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Au gré de mélodies fortes et ambitieuses, porté par une rythmique vibrante et imagée, le groupe raconte des histoires intérieures et insuffle l’air des grands espaces. Entre jazz, folk, chanson et improvisation, les trois musicien·nes sont en quête de justesse et d’évasion. Leur musique douce, joviale, mélancolique met du baume au cœur.

Juliette Delas : voix, guitare

Levi Harvey : piano

Cyril Drapé : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, folk, compositions — Vocaliste, guitariste et autrice-compositrice issue du jazz, Juliette Delas s’entoure des étoiles montantes Levi Harvey et Cyril Drapé pour former un trio poétique et aérien.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/