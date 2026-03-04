Juliette Journaux Wanderer Without Words Rouen

Juliette Journaux Wanderer Without Words

30, Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 21:10:00

2026-04-02

Durée 1h10, sans entracte

Plongez dans l’univers envoûtant de Schubert, où la poésie du lied se réinvente au piano.

Si le compositeur autrichien a peu voyagé, sa musique, elle, est une quête perpétuelle d’ailleurs et d’absolu. À travers ces transcriptions originales, Juliette Journaux fait revivre ce souffle romantique, suivant les traces de Liszt qui porta les mélodies de Schubert vers les sommets de la virtuosité. Note après note, le piano écrit le voyage et la nostalgie de l’éternel vagabond. .

Juliette Journaux Wanderer Without Words

