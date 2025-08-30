JULIETTE KAPLA : FAUTES DE FRAPPE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

JULIETTE KAPLA : FAUTES DE FRAPPE Carré Sam Boulogne-sur-Mer dimanche 8 mars 2026.

JULIETTE KAPLA : FAUTES DE FRAPPE Dimanche 8 mars 2026, 16h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Un solo atypique, qui malmène subtilement les codes, croise les disciplines et repousse les limites du « one woman show » dans un spectacle dyslexique qui se joue des mots avec humour.

Au-delà du tour de force et de l’exercice de style, Juliette Kapla se penche sur l’étrangeté du monde et la confronte à celle de l’artiste.

Un spectacle humoristique d’une grande virtuosité verbale !

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Tel : 03.21.87.37.15

APERO-SPECTACLE // HUMOUR – Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026