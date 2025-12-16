Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 20:00 –

Gratuit : non 34 € / 42 € 34 € / 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/juliette-katz-le-podkatz-tour.html Tout public

One woman show Depuis trois ans, Le Podkatz lève le voile sur les sujets tabous avec sincérité et bienveillance. Juliette Katz y reçoit des invités, souvent des inconnus, pour parler de leurs histoires, sans filtre ni faux-semblant. La particularité ? Elle découvre leurs récits en même temps que les auditeurs, pour garder toute l’authenticité de la rencontre. Un épisode sur deux est solo, improvisé, intime, brut. Après deux dates à Paris sur le célibat et le couple, Le Podkatz part en tournée en 2026 pour explorer un thème essentiel : la sexualité. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/juliette-katz-le-podkatz-tour.html



Afficher la carte du lieu Cité des Congrès et trouvez le meilleur itinéraire

