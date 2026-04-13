Juliette raconte, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Juliette raconte, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing mercredi 15 avril 2026.
Juliette raconte Mercredi 15 avril, 15h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines.
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