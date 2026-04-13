Juliette raconte, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Juliette raconte Mercredi 15 avril, 15h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines.

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