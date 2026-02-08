Juliette raconte Tourcoing
Juliette raconte Tourcoing jeudi 16 avril 2026.
Juliette raconte
26 rue Famelart Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:30:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
.
26 rue Famelart Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 42 50 mediatheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Juliette raconte Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme