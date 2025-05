Juliette, Victor hugo mon fol amour – La Baule-Escoublac, 13 juin 2025 20:30, La Baule-Escoublac.

Loire-Atlantique

Juliette, Victor hugo mon fol amour 3 avenue Saint-Saëns La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-13

2025-06-14

Les 13 et 14 juin, à 20h30, le théâtre du Village Club de La Baule accueillera Juliette, Victor Hugo mon fol amour , une pièce retraçant le destin de Juliette Drouet, amante passionnée et muse du célèbre écrivain. Entre éclats de rire et instants d’émotion, la vie de cette femme libre, généreuse et assumée se dévoile peu à peu.

Adapté du roman de Patrick Tudoret, ce récit porté par une langue française élégante et ciselée donne vie à Juliette Drouet, figure haute en couleur, amie, amante et muse. La comédienne Marie Lussignol incarne brillamment ce rôle dans une performance de 1h10.

Juliette, Victor Hugo mon fol amour nous plonge dans les confidences d’une femme ayant partagé une histoire d’amour passionnée avec Victor Hugo pendant plus de cinquante ans. À travers cette mise en scène, une femme de l’ombre se révèle sous les feux de la rampe.

Billetterie ici .

3 avenue Saint-Saëns

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 42 00 labaule.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com

