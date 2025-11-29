JULLIAN ANGEL CAF&DISKAIRE Lille
JULLIAN ANGEL CAF&DISKAIRE Lille samedi 29 novembre 2025.
JULLIAN ANGEL Samedi 29 novembre, 19h30 CAF&DISKAIRE Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T20:30:00
Fin : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T20:30:00
Mêlant folk-rock intimiste et pop-songs aux accents mineurs, Jullian Angel propose un songwriting intemporel, dans une veine guitare-crooning souvent comparée à Leonard Cohen ou Johnny Cash.
CAF&DISKAIRE 79 rue Colbert, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France


dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Folk Rock