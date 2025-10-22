Jumble Land 2025 Parc des Expositions l’Eduen Autun

Jumble Land 2025 Parc des Expositions l'Eduen Autun mercredi 22 octobre 2025.

Jumble Land 2025

Parc des Expositions l'Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-10-22

Parc géant de structure gonflables pour enfants sur 2000 m2.

Journée spéciale Halloween, avec Dj, mascottes, animations et de nombreuses surprises ! .

Parc des Expositions l’Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

