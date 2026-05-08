Jumelage Paris-Rome : · Michael Incarbone Atelier de Paris / CDCN PARIS
Jumelage Paris-Rome : · Michael Incarbone Atelier de Paris / CDCN PARIS vendredi 5 juin 2026.
Festival JUNE EVENTS 2026, organisé par l’Atelier de Paris / CDCN
Vendredi 5 juin 2026 · 19h30
Atelier de Paris
· Michael Incarbone · création 2023 · solo
Comment le
corps réagit-il à l’accélération constante de notre époque ? Entre chute et
ascension, Michael Incarbone visite la condition existentielle et physique
post-moderne, incarnée par l’hypnotique Erica Bravini. En préambule de sa pièce
phare, le chorégraphe lève le voile sur son duo en cours de création avec Max
Gomard, une réflexion sur le corps social ancrée dans une enquête sur les
identités et les stéréotypes.
Équipe artistique
Direction, chorégraphie et lumière : Michael Incarbone
Performance : Erica Bravini
Musique originale : Edoardo Maria Bellucci
Musique live : Gabriele Corti
Production
Production : PinDoc
Coproduction : ALDES ; Teatri di Vetro/Triangolo Scaleno
Avec la contribution MIC et Regione Siciliana
Avec le soutien de Giacimenti-national network for the emergence of young talents ; Da.re. Dance Research ; Kinkaleri -Spazio K ; DIACRONIE
Soutien : Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Idra Teatro / Wonderland Festival
Une création sélectionnée pour le Young Auteur Dance Showcase Extra 2024 – Network Anticorpi XL
Événement organisé dans le cadre du 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome.
Comment le corps réagit-il à l’accélération constante de notre époque ? Entre chute et ascension, Michael Incarbone visite la condition existentielle et physique post-moderne, incarnée par l’hypnotique Erica Bravini.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h05
payant
Pass 10€ à 12€
Tarifs : 8€ à 20€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:05:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:05:00+02:00
Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manœuvre 75012 Site de la CartoucheriePARIS
https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/michael-incarbone/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN
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