Jumelage Paris-Rome / « Agnus Dei », de Massimiliano Camaiti (Italie, 2025, 73′, VOSTF) Institut culturel italien Paris

Entre les murs du monastère de Sainte-Cécile-du-Trastevere, au cœur de Rome, une tradition séculaire se renouvelle chaque année : en janvier, deux agneaux nouveau-nés sont parés, bénis, puis confiés aux soins d’une des religieuses cloîtrées. La femme s’occupe d’eux avec la tendresse d’une mère, les soignant et les nourrissant. La présence des animaux a un but précis : avec leur laine, les religieuses tissent le pallium que le pape porte le 29 juin, jour de la Solennité des saints Pierre et Paul. Au cours de l’année sainte 2025, alors que le rituel est accompli, le pape tombe soudainement malade…

Agnus Dei, premier documentaire du réalisateur Massimiliano Camaiti, a été présenté à la 82ème Mostra de Venise dans le cadre de la Biennale College Cinema, une initiative créée en 2012 qui promeut les nouveaux talents du cinéma en leur offrant la possibilité de travailler aux côtés des maîtres pour la réalisation de longs métrages à micro-budget. La réalisatrice et scénariste Audrey Diwan, Lion d’or 2021 pour L’événement et marraine de la sélection 2024-25 de la Biennale College Cinema, présentera la projection aux côtés du réalisateur.

Soirée organisée dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire du Jumelage Paris-Rome.

Après s’être diplômé en économie, Massimiliano Camaiti décide de se lancer dans le cinéma. Il travaille sur les plateaux de plusieurs réalisateurs, dont Carlo Verdone et Silvio Soldini, avant de commencer à diriger des équipes de tournage pour certaines séries télévisées italiennes, parmi lesquelles la première saison de Romanzo Criminale – La Serie, de Stefano Sollima. Parallèlement, ses courts métrages sont présentés dans divers festivals : Armando (2006) est nominé aux David di Donatello ; L’amore non esiste (2008) est présenté dans plus de cinquante festivals internationaux. En 2009, l’Oscar Gabriele Salvatores le sélectionne pour le projet perFiducia : le court-métrage L’ape e il vento reçoit deux mentions aux Nastri d’Argento et un Globo d’oro de la presse étrangère italienne. En 2013, en tant qu’artiste résident à l’Institut culturel italien de Paris, il tourne en français le court-métrage Mathieu. Son premier long-métrage de fiction, Notre été (Sulla stessa onda, 2021), est un film original Netflix. Agnus Dei est son premier documentaire, présenté à la 82ème Mostra de Venise. Il sera au programme des salles italiennes en avril.

« J’ai découvert cette tradition par hasard, alors que je passais devant la basilique Sainte-Cécile-du-Trastevere. Voir deux agneaux recouverts de fleurs, célébrés avec enthousiasme par les religieuses avant d’être bénis par un prêtre, a été une sorte de révélation. C’est là qu’est née l’idée de suivre le parcours des deux animaux : de leur naissance jusqu’à l’accomplissement du rituel qui transforme leur laine en un vêtement destiné à être porté par le pape. Les agneaux nous ont ouvert les portes d’un univers secret, marqué par un autre rythme, par un souffle différent, que même l’entrée soudaine de l’Histoire n’a pas réussi à ébranler : à l’annonce de la mort du pape François, malgré l’émotion, les activités des religieuses ne se sont arrêtées que pendant quelques heures. La vie au monastère a ensuite repris, identique et immuable, telle qu’elle a toujours été au cours des siècles. »

Massimiliano Camaiti

Projection et présentation du film documentaire en présence du réalisateur Massimiliano Camaiti et de la réalisatrice et scénariste Audrey Diwan.

Le mardi 10 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Institut culturel italien 50 Rue de Varenne 75007 Paris

https://iicparigi.esteri.it/fr/gli_eventi/calendario/proiezione-agnus-dei-di-massimiliano-camaiti/



