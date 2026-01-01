L’Institut culturel italien de Paris présente, au Cinéma l’Arlequin, la première française du nouveau film réalisé et interprété par Monica Guerritore, consacré à l’une des figures les plus emblématiques du cinéma italien : Anna Magnani.

La projection sera introduite par un dialogue avec Monica Guerritore.

“La chute d’un héros, comme la chute des dieux, est un événement public, un événement qui résonne à l’échelle universelle. Mais il n’y a pas de récit s’il ne repose pas sur l’humanisation des personnages par les acteurs. » (McLuhan/Roland Barthes).

ANNA est le tout premier long métrage consacré à la plus grande actrice italienne, Anna Magnani, connue et aimée dans le monde entier.

C’est l’histoire d’une femme qui a affronté un destin contraire en luttant avec dignité. Monica Guerritore, qui a écrit, réalisé et interprété le film, l’incarne en alliant une technique irréprochable à une profonde intensité émotionnelle, retraçant sa part d’ombre, son amour tourmenté et son combat pour défendre son talent et son authenticité

Le 21 mars 1956, Anna Magnani remporte l’Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour The Rose Tattoo. Elle passe la nuit à attendre la nouvelle, errant dans les ruelles et les places de Rome, parmi les gens qui l’aiment et les souvenirs qui habitent

son coeur. À ses côtés se trouve une jeune fille qui deviendra son agente : Carol Levi. L’aube lui apporte la victoire, mais celle-ci sera de très courte durée.

Un retournement imprévisible du destin l’écarte au moment même de son plus grand éclat. Le film raconte ainsi le versant humain de l’histoire d’Anna : une femme impétueuse, hilarante dans ses moments de folie, le monde du cinéma qui gravite autour d’elle, Cinecittà, ses disputes avec les réalisateurs, les trahisons qu’elle subit et la maladie de son fils.

Au-dessus de tout, il y a Roberto Rossellini, toujours présent dans son esprit.

« Une empreinte dans le coeur qui demeure, même lorsque le temps a effacé tout le reste. » Il reviendra et ne la quittera plus.

Jamais.

Un film de Monica Guerritore

Sujet et Scénario de Monica Guerritore

Revision du scénario de Andrea Purgatori

Avant-première du film « Anna » de et avec Monica Guerritore au Cinéma L’Arlequin le 26 janvier 2026

Le lundi 26 janvier 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Billets entre 5,30€ et 12,20€

Public jeunes et adultes.

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 PARIS

