Jumelage Paris – Rome / Conférence sur Orazio Gentileschi à l’Institut culturel italien le 25 février à 18h30 Institut culturel italien Paris

L’exposition sur Orazio Gentileschi, réalisée par les Musées royaux

de Turin en collaboration avec la société Arthemisia, raconte l’histoire

d’un artiste inquiet, d’une peinture de pure lumière, d’un voyage à

travers l’Europe du début du XVIIe siècle. La conversation entre les

conservatrices, Annamaria Bava (Musées royaux de Turin) et Gelsomina Spione

(Université de Turin), invite le public à plonger dans l’univers

magnétique de Gentileschi, figure clé de la peinture européenne du XVIIe

siècle. Suivant le fil rouge du voyage, parmi les chefs-d’œuvre

provenant de musées et de collections internationales prestigieux, se

dessine l’histoire d’un maître qui fait du déplacement une stratégie

d’affirmation et de chaque rencontre une occasion de renouveau. Sa

peinture, élégante, lumineuse, d’une grâce raffinée, conquiert des

commanditaires illustres et une renommée solide et durable. De la

confrontation bouleversante avec Caravage dans la Rome du début du XVIIe

siècle aux centres artistiques importants tels que Fabriano et Gênes,

en passant par les grandes cours européennes de Turin, Paris et Londres,

l’art de Gentileschi se transforme, séduit, enchante.

L’exposition Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio (Orazio Gentileschi. Un peintre en voyage)

se tient à Turin, aux Musées royaux (Sale Chiablese) jusqu’au 3 mai

2026, sous la direction d’Annamaria Bava (Musées royaux de Turin) et

Gelsomina Spione (Université de Turin).

Le mercredi 25 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Institut culturel italien 50 rue de Varenne 75007 Paris

https://iicparigi.esteri.it/fr/gli_eventi/calendario/art-orazio-gentileschi/



