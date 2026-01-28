Jumelage Paris – Rome / Conférence sur Orazio Gentileschi à l’Institut culturel italien le 25 février à 18h30 Institut culturel italien Paris
Jumelage Paris – Rome / Conférence sur Orazio Gentileschi à l’Institut culturel italien le 25 février à 18h30 Institut culturel italien Paris mercredi 25 février 2026.
L’exposition sur Orazio Gentileschi, réalisée par les Musées royaux
de Turin en collaboration avec la société Arthemisia, raconte l’histoire
d’un artiste inquiet, d’une peinture de pure lumière, d’un voyage à
travers l’Europe du début du XVIIe siècle. La conversation entre les
conservatrices, Annamaria Bava (Musées royaux de Turin) et Gelsomina Spione
(Université de Turin), invite le public à plonger dans l’univers
magnétique de Gentileschi, figure clé de la peinture européenne du XVIIe
siècle. Suivant le fil rouge du voyage, parmi les chefs-d’œuvre
provenant de musées et de collections internationales prestigieux, se
dessine l’histoire d’un maître qui fait du déplacement une stratégie
d’affirmation et de chaque rencontre une occasion de renouveau. Sa
peinture, élégante, lumineuse, d’une grâce raffinée, conquiert des
commanditaires illustres et une renommée solide et durable. De la
confrontation bouleversante avec Caravage dans la Rome du début du XVIIe
siècle aux centres artistiques importants tels que Fabriano et Gênes,
en passant par les grandes cours européennes de Turin, Paris et Londres,
l’art de Gentileschi se transforme, séduit, enchante.
L’exposition Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio (Orazio Gentileschi. Un peintre en voyage)
se tient à Turin, aux Musées royaux (Sale Chiablese) jusqu’au 3 mai
2026, sous la direction d’Annamaria Bava (Musées royaux de Turin) et
Gelsomina Spione (Université de Turin).
Conférence sur l’exposition « Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio » (Turin, Musées Royaux) avec les commissaires Annamaria Bava (Musées royaux de Turin) et Gelsomina Spione (Université de Turin)
Le mercredi 25 février 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
https://my.weezevent.com/orazio-gentileschi-peintre-en-voyage?
Public adultes.
Institut culturel italien 50 rue de Varenne 75007 Paris
https://iicparigi.esteri.it/fr/gli_eventi/calendario/art-orazio-gentileschi/
