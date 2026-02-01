Jumelage Paris – Rome / Conversation littéraire sur Rome Institut culturel italien Paris

Le critique Arnaldo Colasanti trace un portrait de la ville éternelle non pas à travers ses rues ou ses

places, mais à travers les œuvres, les images et les récits qui, au XXe

siècle, ont raconté le profil d’un monde à la fois ancien et

contemporain. L’écrivain Aurelio Picca présente son nouveau roman Roma mia, non morirò più

(Rome ma chérie, je ne mourrai plus), qui conclut la trilogie consacrée

à la ville : un portrait choral et féroce couvrant vingt-cinq ans de

vie. La narratrice Mariapia Ammirati parle de douleur, de rédemption, dans un voyage froid et sombre dans le monde de la prostitution. Même après toutes ces années, Vita ordinaria di una donna di strada (La vie ordinaire d’une femme de la rue) montre sa nécessité civile et morale, celle d’une vision urgente.

Le jeudi 26 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Gratuit et réservation obligatoire

Public adultes.

Institut culturel italien 50 rue de Varenne 75007 Paris



