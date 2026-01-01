Jumelage Paris-Rome : Exposition « rome, aujourd’hui. visions d’une ville en transformation » Berges de Seine Paris
Jumelage Paris-Rome : Exposition « rome, aujourd’hui. visions d’une ville en transformation » Berges de Seine Paris vendredi 30 janvier 2026.
Cette exposition présente, à travers le regard de 9 jeunes
photographes romains, différentes visions de la Rome contemporaine, une ville
qui a toujours été dépeinte, photographiée et représentée, mais dont l’espace
urbain est en constante transformation.
Il explore ses frontières réelles et imaginaires, ses
contrastes et ses atmosphères, des périphéries à la mer, en passant par le cœur
historique et les lieux patrimoniaux de la capitale. Ces images nous emmènent
dans une Rome loin de l’imaginaire habituel, une ville que l’on parcourt
quotidiennement, un lieu vécu où se rencontrent suggestions esthétiques,
références visuelles et nouvelles aspirations, personnelles et sociales.
Ces images proviennent du projet « Roma Chilometro Zero »,
porté par Leica Camera Italia en collaboration avec Contrasto et présenté à
Rome en 2024 au Museo di Roma in Trastevere, en partenariat avec la Ville de
Rome. Le projet invitait de jeunes photographes résidant dans la capitale à
capturer leur ville.
C’est leur Rome qui se dévoile ici, à l’occasion du 70e
anniversaire du jumelage Paris-Rome.
Dans le cadre du 70ᵉ anniversaire du jumelage
Du vendredi 30 janvier 2026 au jeudi 26 février 2026 :
gratuit Tout public.
Date(s) :
Berges de Seine Berges de Seine (rive droite du Pont marie) 75004 Paris
