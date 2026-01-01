Cette exposition présente, à travers le regard de 9 jeunes

photographes romains, différentes visions de la Rome contemporaine, une ville

qui a toujours été dépeinte, photographiée et représentée, mais dont l’espace

urbain est en constante transformation.

Il explore ses frontières réelles et imaginaires, ses

contrastes et ses atmosphères, des périphéries à la mer, en passant par le cœur

historique et les lieux patrimoniaux de la capitale. Ces images nous emmènent

dans une Rome loin de l’imaginaire habituel, une ville que l’on parcourt

quotidiennement, un lieu vécu où se rencontrent suggestions esthétiques,

références visuelles et nouvelles aspirations, personnelles et sociales.

Ces images proviennent du projet « Roma Chilometro Zero »,

porté par Leica Camera Italia en collaboration avec Contrasto et présenté à

Rome en 2024 au Museo di Roma in Trastevere, en partenariat avec la Ville de

Rome. Le projet invitait de jeunes photographes résidant dans la capitale à

capturer leur ville.

C’est leur Rome qui se dévoile ici, à l’occasion du 70e

anniversaire du jumelage Paris-Rome.

Clelia Carbonari ; Crédits : Clelia Carbonari

Nicoletta Leni Di Ruocco et Massimiliano Pugliese ; Crédits : Nicoletta Leni Di Ruocco et Massimiliano Pugliese

Dans le cadre du 70ᵉ anniversaire du jumelage

Du vendredi 30 janvier 2026 au jeudi 26 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T00:59:59+01:00

Date(s) :

Berges de Seine Berges de Seine (rive droite du Pont marie) 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Berges de Seine et trouvez le meilleur itinéraire

