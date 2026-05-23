Jumelage Paris-Rome : Fallen angels · Michael Incarbone Atelier de Paris / CDCN PARIS

Festival JUNE EVENTS 2026, organisé par l’Atelier de Paris / CDCN

Vendredi 5 juin 2026 · 19h30

Atelier de Paris

FALLEN ANGELS · Michael Incarbone · création 2023 · solo

Comment le

corps réagit-il à l’accélération constante de notre époque ? Entre chute et

ascension, Michael Incarbone visite la condition existentielle et physique

post-moderne, incarnée par l’hypnotique Erica Bravini. En préambule de sa pièce

phare, le chorégraphe lève le voile sur son duo en cours de création avec Max

Gomard, une réflexion sur le corps social ancrée dans une enquête sur les

identités et les stéréotypes.

Équipe artistique Direction, chorégraphie et lumière : Michael Incarbone

Performance : Erica Bravini

Musique originale : Edoardo Maria Bellucci

Musique live : Gabriele Corti

Production Production : PinDoc

Coproduction : ALDES ; Teatri di Vetro/Triangolo Scaleno

Avec la contribution MIC et Regione Siciliana

Avec le soutien de Giacimenti-national network for the emergence of young talents ; Da.re. Dance Research ; Kinkaleri -Spazio K ; DIACRONIE

Soutien : Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Idra Teatro / Wonderland Festival

Une création sélectionnée pour le Young Auteur Dance Showcase Extra 2024 – Network Anticorpi XL

Événement organisé dans le cadre du 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome. Comment le corps réagit-il à l’accélération constante de notre époque ? Entre chute et ascension, Michael Incarbone visite la condition existentielle et physique post-moderne, incarnée par l’hypnotique Erica Bravini.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h05

payant

Pass 10€ à 12€

Tarifs : 8€ à 20€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:05:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:05:00+02:00

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manœuvre 75012 Site de la CartoucheriePARIS

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/michael-incarbone/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN



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