Jumelage Paris – Rome / Guido Guidi. Col tempo, 1956–2024 Le BAL Paris

Guido Guidi, né en Italie en 1941, appartient à une génération d’artistes qui a profondément transformé le rapport entre langage photographique et perception du territoire. Son attention se porte aussi bien sur des fragments de paysages ordinaires, a priori sans qualité de La Romagne, région où il a toujours vécu, que sur des créations emblématiques signées par de grands noms de l’architecture. En accordant une importance égale au banal et au monumental, aux détails négligés comme aux formes établies, il va ainsi affirmer pas à pas une position radicale, au point d’être reconnu aujourd’hui par ses pairs comme une référence dans l’histoire du médium.

Pour Guidi, « la relation avec ce que l’on regarde, la performance de la rencontre, est essentielle ». Explorer cette relation, c’est aussi envisager la photographie comme une « note », un humble « griffonnage », une « tentative ». Il affirme ainsi son rejet de toute complaisance envers l’image unique et l’oeuvre parfaite. Pour lui, « résoudre » une image, c’est tenter de concilier à la fois une réflexion sur la primauté de l’expérience du voir, sur la spécificité du médium qui l’enregistre et sur l’écoulement du temps. Il précise : « Je pense à une photographie entendue comme un processus de connaissance – je ne crois pas au résultat définitif – il n’existe que des étapes ». Au fil de prises de vue quotidiennes, non strictement typologiques ni sérielles, va se constituer peu à peu une archive poétique du territoire : une accumulation de points de vue, de variantes et de découvertes, d’allées et venues, de répétitions, de hasards et d’insistances, loin de toute recherche d’artifice ou de virtuosité.

Les séquences photographiques dans l’exposition se déploient telle une ligne continue de plus de deux cents images. Elles retracent l’ensemble de travaux de Guidi, de ses expérimentations en noir et blanc des années 1960 et 1970 aux recherches sur le paysage et l’architecture des décennies suivantes, jusqu’aux projets les plus récents. Des carnets, manuscrits, maquettes et documents inédits éclairent certains aspects de sa méthode. Rythmé par les photographies et les intervalles qui les séparent, le parcours, par sa rigueur et la subtilité de ses variations, nous invite au coeur “photographique” de la pensée de Guidi, à sa densité artistique et à la beauté de son cheminement.

Commissariat : Simona Antonacci, Pippo Ciorra et Antonello Frongia.

Exposition conçue et produite par le MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo en collaboration avec LE BAL et les Archives Guido Guidi.

​Exposition sous le Haut patronage de l’Ambassade d’Italie de Paris.

LE BAL rend hommage à Guido Guidi, figure essentielle de la photographie européenne. Depuis les années 1960, sa réflexion sur le langage de l’image a donné naissance à l’une des poétiques du regard les plus marquantes de notre temps, qui prend corps, pour la première fois au BAL, en dix-huit séquences photographiques conçues par l’artiste, en collaboration avec le MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo à Rome.

Du vendredi 20 février 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

mercredi

de 12h00 à 20h00

payant

8€ tarif plein, 6€ tarif réduit, gratuité sous conditions

Tout public.

Le BAL 6, impasse de la Défense 75018 Paris

