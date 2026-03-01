Jumelage Paris-Rome / Les Barberini : la beauté du destin Institut culturel italien Paris

Le petit Maffeo est aujourd’hui le dernier héritier d’une des dynasties les plus prestigieuses de l’aristocratie italienne. Dans La bellezza del destino – Le api, il principe, l’eredità della famiglia Barberini (éd. Sperling&Kupfer, 2024), son père, le prince Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra, retrace pour lui les événements passionnants qui ont marqué quatre siècles d’histoire familiale, faits de défis, de passions, de triomphes et de défaites.

Du premier Maffeo, destiné à devenir le pape Urbain VIII, homme de pouvoir et de culture, qui fit de la beauté une mission, à Cornelia Costanza, promotrice du premier rococo italien au XVIIIe siècle. De Maffeo Sciarra, entrepreneur, homme politique et mécène de la fin du XIXe siècle qui a donné la parole, entre autres, à Gabriele D’Annunzio et Matilde Serao, jusqu’aux protagonistes du XXe siècle : le pilote Urbano de l’aéronautique royale italienne, qui s’est écrasé en mer en 1942 et a disparu ; sa sœur Stefanella, féministe avant l’heure ; la très jeune veuve Nadia, qui a su prendre en charge la gestion des biens familiaux. Une dynastie qui est un trésor de découvertes passionnantes, où se succèdent palais somptueux, nobles dépensiers, femmes impérieuses et magnifiques, querelles séculaires, terribles tragédies. Enfin, le dernier Urbano, acteur de cinéma et de théâtre de grande envergure, engagé depuis des années dans une lutte courageuse pour la protection de l’environnement et la préservation de l’art, qui confie dans ces pages à son fils et à nous tous l’essence d’une valeur éternelle : « Je te souhaite d’apprendre et de restituer, d’écouter et de rapporter, d’apprécier la parole et le silence, la lenteur et la parcimonie, et surtout, de chercher la beauté ».

Urbano Barberini, acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, a travaillé sur plus de soixante productions nationales et internationales. En 1997, il fait ses débuts au théâtre avec un monologue qui marque sa rencontre avec Franca Valeri et le début d’une collaboration artistique qui durera vingt ans. Il est très actif dans la sauvegarde du patrimoine culturel et engagé dans la protection du territoire, en synergie avec son activité d’entrepreneur agricole, avec l’association Ponte Lupo – Il Gigante dell’Acqua, dans le but de créer un modèle de développement touristique et culturel durable. Il a été conseiller à la culture et au tourisme de la Ville de Tivoli et fait partie des fondateurs d’Artisti 7607. Il est Balì di Gran Croce del Baliaggio di San Sebastiano de la famille Barberini au sein du SMOM, fondé en 1633 par son ancêtre le pape Urbain VIII.

Soirée organisée dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire du Jumelage Paris-Rome.

Le lundi 23 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Institut culturel italien 50 Rue de Varenne 75007 Paris

