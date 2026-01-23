Jumelage Paris-Rome / Note a Margine, Nicola Piovani Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire du jumelage entre Rome et Paris, l’Institut culturel italien est heureux de présenter le concert exceptionnel Note a margine du pianiste et compositeur Nicola Piovani, qui se tiendra au Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt_Grande Salle.

Lauréat de l’Oscar de la meilleure musique de film en 1999 pour « La vie est belle » de Roberto Benigni et compositeur de partitions mémorables pour d’innombrables autres films, Piovani partage avec le public, dans Note a margine, expériences, souvenirs et émotions de plus de quarante ans de carrière.

À travers souvenirs et anecdotes, le Maestro retrace quelques-unes des rencontres marquantes de sa carrière, de Federico Fellini, dont on garde un souvenir ému pour ses excentricités et son talent de réalisateur, aux frères Taviani, en passant par Vincenzo Cerami et Roberto Benigni, avec des épisodes narrés avec légèreté et sincérité. Piovani retrace son parcours de vie à travers la musique, le cinéma et le théâtre, accompagné par les notes de son piano, de son saxophone et de sa contrebasse. Cette narration musicale nous permet de saisir le sens profond de son histoire, car, comme il le souligne lui-même : « Je ne me souviens pas d’un seul instant de ma vie sans musique.»

Nicola Piovani sera accompagné par Marina Cesari (saxophone), Marco Loddo (contrebasse) et Vittorino Naso (percussions).

Un événement produit par Fondazione Musica per Roma, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, la Ville de Paris et l’Ambassade d’Italie.

Réservations sur le site du Théâtre de la Ville

Le lundi 02 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

