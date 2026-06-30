JUMP D’AMELIE Amélie-les-Bains-Palalda
jeudi 16 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
JUMP D’AMELIE
CAN MALCION Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Les Ecuries Jalabert, l’association Equita-Libre, les cavaliers et leurs montures vous invitent à la nouvelle édition de Jump Amélie du 17 au 20 juillet.
Quatre journées dans le magnifique site ombragé et en bordure de rivière du centre équestre d’Amélie-les-Bains.
Quelques 500 cavaliers venus de tout l’hexagone afin de disputer les 20 épreuves réparties sur ces quatre journées.
.
CAN MALCION Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 88 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jalabert Stables, the Equita-Libre association, the riders, and their horses invite you to the latest edition of Jump Amélie from July 17 to 20.
Four days at the magnificent, shaded riverside location of the Amélie-les-Bains equestrian center.
Some 500 riders from all over France will compete in the 20 events spread over these four days.
L’événement JUMP D’AMELIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
À voir aussi à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 30 juin 2026
- ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda 1 juillet 2026
- ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2026
- LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2026
- SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda 3 juillet 2026