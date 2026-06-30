Informations pratiques

Amélie-les-Bains-Palalda

JUMP D’AMELIE

CAN MALCION Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les Ecuries Jalabert, l’association Equita-Libre, les cavaliers et leurs montures vous invitent à la nouvelle édition de Jump Amélie du 17 au 20 juillet.

Quatre journées dans le magnifique site ombragé et en bordure de rivière du centre équestre d’Amélie-les-Bains.

Quelques 500 cavaliers venus de tout l’hexagone afin de disputer les 20 épreuves réparties sur ces quatre journées.

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CAN MALCION Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 88 44 35

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English :

The Jalabert Stables, the Equita-Libre association, the riders, and their horses invite you to the latest edition of Jump Amélie from July 17 to 20.

Four days at the magnificent, shaded riverside location of the Amélie-les-Bains equestrian center.

Some 500 riders from all over France will compete in the 20 events spread over these four days.

L’événement JUMP D’AMELIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR