Jump in tech ! Stage d’initiation au numérique – 100 % féminin et 100 % gratuit pour les ados EPSI Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 09:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription 100 % gratuit sous réserve d’avoir validé son inscription (compléter 1 formulaire et valider l’entretien téléphonique) Jeune Public

JUMP IN TECH – PROGRAMME GRATUIT D’INITIATION AU NUMÉRIQUE POUR LES FILLES PENDANT L’ÉTÉ ????????? Tu es une fille entre 14 et 17 ans ? Tu ne sais pas quoi faire cet été ? Alors rejoins JUMP IN TECH et passe l’été le plus fun et digital de ta vie ! ????Dates : du 6 juillet au 31 juillet 2026, en semaine de 9h30 à 16h30 (En présentiel pendant 4 semaines)????Lieu : sur l’Ile de Nantes???? Pour qui : toutes les filles âgées entre 14 et 17 ans, motivées et disponibles pendant toute la durée du programme. Attention il n’y a que 15 places !?Modalités : Pas de prérequis, 100% gratuit avec prise en charge du matériel informatique, des repas et des titres de transport ! Au programme : une initiation intensive au numérique, animée par 2 formateurs/formatrices, comprenant de la programmation informatique, la création de sites web, la réalisation et le montage de vidéos, la découverte des métiers du futur, des échanges avec des professionnels du numérique et bien plus encore ! ???? Comment s’inscrire ? Remplir le formulaire en lignePlus d’informations sur le site web de BECOMTECH ou auprès de c.dubien@becomtech.fr « “J’ai adoré participé à l’initiation JUMP IN TECH. Ça m’aidera pour l’avenir, surtout pour créer des sites web et faire des montages. Je ne vais pas spécialement en faire mon métier mais je sais que ça va forcément m’aider pour mon métier plus tard.” Alixe“Socialement, j’ai rencontré des personnes que je ne remercierai jamais assez : les formatrices, l’association BECOMTECH et bien sûr les participantes ! Rejoindre JUMP IN TECH a été l’une des meilleures décisions de ma vie !” Sirina

EPSI Nantes 44200

06 56 76 96 21 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjTrpb7HpkkJambYJNVW_727irD9oNVxY1dmhjj-SJng7syA/viewform



Afficher la carte du lieu EPSI et trouvez le meilleur itinéraire

