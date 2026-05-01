Jump Party Beauvoir
Jump Party Beauvoir vendredi 29 mai 2026.
Beauvoir
Jump Party
Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez vivre une expérience unique face à l’une des merveilles du monde: le Mont Saint Michel…
Une activité sportive sur trampoline le tout sur des musiques entraînantes qui plaira aux personnes à partir de 12 ans.
L’inscription se fait uniquement sur l’application Helloasso.
Nous vous attendons nombreux ! .
Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 50 27 13 49 beranger.del@gmail.com
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English : Jump Party
L’événement Jump Party Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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