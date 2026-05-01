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Jump Party Beauvoir

Jump Party Beauvoir

Jump Party Beauvoir vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Barrage du Mont Saint Michel

Ville : 50170 Beauvoir

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beauvoir

Jump Party

Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez vivre une expérience unique face à l’une des merveilles du monde: le Mont Saint Michel…
Une activité sportive sur trampoline le tout sur des musiques entraînantes qui plaira aux personnes à partir de 12 ans.
L’inscription se fait uniquement sur l’application Helloasso.
Nous vous attendons nombreux !   .

Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 50 27 13 49  beranger.del@gmail.com

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English : Jump Party

L’événement Jump Party Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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