Beauvoir

Jump Party

Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez vivre une expérience unique face à l’une des merveilles du monde: le Mont Saint Michel…

Une activité sportive sur trampoline le tout sur des musiques entraînantes qui plaira aux personnes à partir de 12 ans.

L’inscription se fait uniquement sur l’application Helloasso.

Nous vous attendons nombreux ! .

Barrage du Mont Saint Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 50 27 13 49 beranger.del@gmail.com

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English : Jump Party

L’événement Jump Party Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts