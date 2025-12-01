Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jump party Pontorson vendredi 19 décembre 2025.

26 Rue de Rennes Pontorson Manche

Début : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-19

L’Amicale Laïque de Pontorson organise une Jump Party !

Le vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30 au complexe sportif (rue de Rennes).

Restauration sur place (Food truck).

Inscription sur HelloAsso   .

26 Rue de Rennes Pontorson 50170 Manche Normandie  

