Jump party Pontorson

Jump party

26 Rue de Rennes Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

L’Amicale Laïque de Pontorson organise une Jump Party !

Le vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30 au complexe sportif (rue de Rennes).

Restauration sur place (Food truck).

Inscription sur HelloAsso .

