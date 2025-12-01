Jump party Pontorson
Jump party Pontorson vendredi 19 décembre 2025.
Jump party
26 Rue de Rennes Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
L’Amicale Laïque de Pontorson organise une Jump Party !
Le vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30 au complexe sportif (rue de Rennes).
Restauration sur place (Food truck).
Inscription sur HelloAsso .
26 Rue de Rennes Pontorson 50170 Manche Normandie
English : Jump party
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jump party Pontorson a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Pontorson