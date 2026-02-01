JUMP WEEK Boufféré Montaigu-Vendée
JUMP WEEK Boufféré Montaigu-Vendée samedi 28 février 2026.
JUMP WEEK
Boufféré 6 Rue du Stade Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
.
Boufféré 6 Rue du Stade Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire volley.bouffere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JUMP WEEK Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Terres de Montaigu