Jump’Air Parc Salle polyvalente Clamecy

En partenariat avec la Ville de Clamecy, Jump’Air Parc propose structures gonflables, jeux géants en bois, tombola Salle polyvalente Du 24 au 26 octobre 2025 de 10h et 18h Entrée 5€/enfant/ado (gratuit pour 2 accompagnateurs majeurs) Concours défi sportif gonflé (sur inscription) ouvert aux enfants et aux adultes le 25/10/2025 à partir de 20h Buvette et restauration sur place Renseignements au 06 35 26 05 81 .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 26 05 81 gregory.greg@hotmail.fr

