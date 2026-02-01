Jump’Air Parc Salle polyvalente Clamecy
Jump’Air Parc Salle polyvalente Clamecy vendredi 13 février 2026.
Jump’Air Parc
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Jump’Air Parc propose ses structures gonflables Salle polyvalente Entrée 5€/enfant/ado (gratuit pour 2 accompagnateurs majeurs) 10€ le pass 3 jours Concours course sur structure gonflable spécial Saint Valentin (sur inscription ouverte aux enfants et aux adultes) le 14/02/2026 à partir de 20h Tombola Buvette et restauration sur place (boissons et nourritures extérieures interdites) Renseignements au 06 35 26 05 81 .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 26 05 81 gregory.greg@hotmail.fr
English : Jump’Air Parc
