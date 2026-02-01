Jump’Air Parc Salle polyvalente Clamecy

Jump’Air Parc

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Jump’Air Parc propose ses structures gonflables Salle polyvalente Entrée 5€/enfant/ado (gratuit pour 2 accompagnateurs majeurs) 10€ le pass 3 jours Concours course sur structure gonflable spécial Saint Valentin (sur inscription ouverte aux enfants et aux adultes) le 14/02/2026 à partir de 20h Tombola Buvette et restauration sur place (boissons et nourritures extérieures interdites) Renseignements au 06 35 26 05 81 .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 26 05 81 gregory.greg@hotmail.fr

