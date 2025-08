Jumper Air des Estivades en Forterre Ouanne

gymnase Ouanne Yonne

Début : 2025-08-26 14:30:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Jumper Air des Estivades en Forterre.

Après midi structures gonflables RDV au gymnase

de Courson Les Carrières à 14h30. Les enfants restent sous la

surveillance et l’entière responsabilité des parents. BOISSON ET GOÛTER.

Age limité 14 ans. Le matin l’activité reste réservée aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs.

Saison 2025 Renseignements et inscription auprès de Monique MOREAU. .

gymnase Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie@coursonlescarrieres.fr

