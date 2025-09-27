Jumpers Maison des Arts Allonnes

Jumpers

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Film d’animation et d’aventure de 1h 45min réalisé par Daniel Chong. Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

Film d’animation et d’aventure de 1h 45min réalisé par Daniel Chong. Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus. Tout public

Synopsis. Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

1h 45min animated adventure film directed by Daniel Chong. With Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

L’événement Jumpers Allonnes a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT72