Jumpers Loft Cinémas Châtellerault

Jumpers

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Mabel est une jeune fille audacieuse qui a une grande ambition infiltrer le monde animal. Pour ce faire, elle transfère son esprit à un robot castor afin de pouvoir approcher d’autres animaux et étudier leur mode de vie. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jumpers

L’événement Jumpers Châtellerault a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne