Jumpers, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Jumpers Samedi 4 avril, 16h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:22:00+02:00

Fin : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:22:00+02:00

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3006?showId=56297 »}]

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