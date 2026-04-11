Jumpers Salle de spectacle Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier

Jumpers

Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Film d’animation à partir de 6 ans

suivi d’un atelier marionnettes à doigts

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Salle de spectacle Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Animated film for ages 6 and up

followed by a finger puppet workshop

L’événement Jumpers Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire