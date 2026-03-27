Jump’Est 2026 Rue du Pré Chapon Rosières-aux-Salines

Jump’Est 2026

Rue du Pré Chapon Haras Régional Rosières-aux-Salines Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02 12:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-02

Accessible gratuitement, Jump’Est est l’occasion pour les lorrains de découvrir les sports équestres dans toute leur splendeur, mais pas que !

Spectacles, soirées, restaurants, Espace VIP, Village Exposants… Tout est pensé pour passer un moment hors du commun.Tout public

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Rue du Pré Chapon Haras Régional Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 99 78 56

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English :

Free of charge, Jump’Est is an opportunity for the people of Lorraine to discover equestrian sports in all their splendor, but that’s not all!

Shows, parties, restaurants, VIP area, exhibitors’ village… We’ve thought of everything to make sure you have a great time.

L’événement Jump’Est 2026 Rosières-aux-Salines a été mis à jour le 2026-03-27 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME