JUMPIADES 2026 GYMNASE BRIANNA VIDÉ Seysses

JUMPIADES 2026

GYMNASE BRIANNA VIDÉ Avenue Nelson Mandela Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez participer à cette compétition amicale organisé par la professeur de Double Dutch (EMS).

Compétition amicale organisé par la professeur de Double Dutch (EMS) au gymnase Brianna Vidé. Tout au long de l’après-midi, une compétition de double dutch avec les adhérent(es) de l’Ecole Municipale des sports et des démonstrations/show par des sauteurs professionnels . .

GYMNASE BRIANNA VIDÉ Avenue Nelson Mandela Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in this friendly competition organized by the Double Dutch teacher (EMS).

L’événement JUMPIADES 2026 Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE