JUMPIADES 2026 GYMNASE BRIANNA VIDÉ Seysses dimanche 8 mars 2026.
GYMNASE BRIANNA VIDÉ Avenue Nelson Mandela Seysses Haute-Garonne
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Venez participer à cette compétition amicale organisé par la professeur de Double Dutch (EMS).
Compétition amicale organisé par la professeur de Double Dutch (EMS) au gymnase Brianna Vidé. Tout au long de l’après-midi, une compétition de double dutch avec les adhérent(es) de l’Ecole Municipale des sports et des démonstrations/show par des sauteurs professionnels . .
GYMNASE BRIANNA VIDÉ Avenue Nelson Mandela Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
English :
Come and take part in this friendly competition organized by the Double Dutch teacher (EMS).
