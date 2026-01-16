Jumping Clubs/ Poneys

1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-17

Venez applaudir les cavaliers lors de ce concours hippique au centre équestre de Ribeauvillé !

1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com

English :

Come and applaud the riders at this equestrian competition at the Ribeauvillé riding center!

L’événement Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr