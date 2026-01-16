Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé
Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé dimanche 29 mars 2026.
Jumping Clubs/ Poneys
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29 2026-05-17
Venez applaudir les cavaliers lors de ce concours hippique au centre équestre de Ribeauvillé !
Venez applaudir les cavaliers lors de ce concours hippique au centre équestre de Ribeauvillé ! .
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com
English :
Come and applaud the riders at this equestrian competition at the Ribeauvillé riding center!
L’événement Jumping Clubs/ Poneys Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr