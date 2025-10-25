Jumping d’Automne Montélimar route de le Teil Montélimar

Jumping d’Automne Montélimar route de le Teil Montélimar samedi 25 octobre 2025.

Jumping d’Automne Montélimar

route de le Teil Centre Equestre de Montélimar Base de loisirs Montélimar Drôme

Samedi Epreuves Warm Up et club

Dimanche Epreuves GP jusqu’à 130

Et ne manquez pas la traditionnelle soirée cavalière le samedi soir, ambiance garantie !!!

route de le Teil Centre Equestre de Montélimar Base de loisirs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 35 95 69

English :

Saturday: Warm Up and Club events

Sunday: GP classes up to 130

And don’t miss the traditional Rider’s Night on Saturday evening atmosphere guaranteed!!!

German :

Samstag: Warm Up- und Club-Rennen

Sonntag: GP-Prüfungen bis 130

Und verpassen Sie nicht den traditionellen Reiterabend am Samstagabend, Stimmung garantiert!!!

Italiano :

Sabato: Warm Up e gare di club

Domenica: classi GP fino a 130

E non perdetevi la tradizionale serata dei piloti il sabato sera, atmosfera garantita!

Espanol :

Sábado: Warm Up y carreras de clubes

Domingo: clases GP hasta 130

Y no se pierda la tradicional velada de pilotos del sábado por la noche, ¡el ambiente está garantizado!

