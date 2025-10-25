Jumping d’Automne Montélimar route de le Teil Montélimar
Jumping d’Automne Montélimar route de le Teil Montélimar samedi 25 octobre 2025.
Jumping d’Automne Montélimar
route de le Teil Centre Equestre de Montélimar Base de loisirs Montélimar Drôme
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
Samedi Epreuves Warm Up et club
Dimanche Epreuves GP jusqu’à 130
Et ne manquez pas la traditionnelle soirée cavalière le samedi soir, ambiance garantie !!!
route de le Teil Centre Equestre de Montélimar Base de loisirs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 35 95 69
English :
Saturday: Warm Up and Club events
Sunday: GP classes up to 130
And don’t miss the traditional Rider’s Night on Saturday evening atmosphere guaranteed!!!
German :
Samstag: Warm Up- und Club-Rennen
Sonntag: GP-Prüfungen bis 130
Und verpassen Sie nicht den traditionellen Reiterabend am Samstagabend, Stimmung garantiert!!!
Italiano :
Sabato: Warm Up e gare di club
Domenica: classi GP fino a 130
E non perdetevi la tradizionale serata dei piloti il sabato sera, atmosfera garantita!
Espanol :
Sábado: Warm Up y carreras de clubes
Domingo: clases GP hasta 130
Y no se pierda la tradicional velada de pilotos del sábado por la noche, ¡el ambiente está garantizado!
L’événement Jumping d’Automne Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-10-17 par Montélimar Tourisme Agglomération