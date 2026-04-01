Jumping de Boisemont 2026 Epinette de Boisemont Boisemont

Jumping de Boisemont 2026

Epinette de Boisemont Chemin de l’allée Boisemont Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Ne manquez pas la 5e édition du Jumping de Boisemont, du vendredi 24 au dimanche 26 avril au centre équestre L’Épinette de Boisemont !

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Epinette de Boisemont Chemin de l’allée Boisemont 95000 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 43 15 65 47 epinette95@gmail.com

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English :

Don’t miss the 5th Jumping de Boisemont, from Friday April 24 to Sunday April 26 at the L’Épinette equestrian center in Boisemont!

L’événement Jumping de Boisemont 2026 Boisemont a été mis à jour le 2026-03-27 par Cergy Pontoise Tourisme