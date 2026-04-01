Jumping de Boisemont 2026 Epinette de Boisemont Boisemont
Jumping de Boisemont 2026 Epinette de Boisemont Boisemont vendredi 24 avril 2026.
Jumping de Boisemont 2026
Epinette de Boisemont Chemin de l’allée Boisemont Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Ne manquez pas la 5e édition du Jumping de Boisemont, du vendredi 24 au dimanche 26 avril au centre équestre L’Épinette de Boisemont !
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Epinette de Boisemont Chemin de l’allée Boisemont 95000 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 43 15 65 47 epinette95@gmail.com
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English :
Don’t miss the 5th Jumping de Boisemont, from Friday April 24 to Sunday April 26 at the L’Épinette equestrian center in Boisemont!
L’événement Jumping de Boisemont 2026 Boisemont a été mis à jour le 2026-03-27 par Cergy Pontoise Tourisme